Нацбанк оставил курс гривны без изменений

Национальный банк Украины на четверг, 18 июля, оставил официальный курс гривны на уровне среды - 25,8621 грн за доллар. Такие данные приведены на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к евро установлен на уровне 29,0043 грн против 29,0273 грн накануне.