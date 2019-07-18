Главы непризнанных ДНР и ЛНР записали обращения к Зеленскому

Главы непризнанных Донецкой и Луганской народных республик записали видеообращения к президенту Украины с призывом к мирному диалогу с Донбассом. Поводом стали итоги акции «Выбор Донбасс», собравшей на этой неделе более 1 млн подписей жителей региона за прекращение конфликта на востоке Украины.
«Миллион обращений — это по-настоящему голос народа, настоящий выбор Донбасса. Выбор, который нельзя игнорировать», — заявил, в частности, «руководитель» ДНР Денис Пушилин.
В свою очередь «глава» так называемой ЛНР Леонид Пасечник напомнил, что Владимир Зеленский в ходе своей предвыборной кампании «обещал остановить войну на Донбассе, обещал слушать простых людей, а не только олигархов». «К нашей акции присоединилось множество людей, таких уже миллион. Что вы им ответите?» — сказал он.
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