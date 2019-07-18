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Европарламент одобрил резолюцию с требованиями к России

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Европарламент одобрил резолюцию с требованиями к России

Резолюция об украинских заключенных в российских тюрьмах, а также экологах и правозащитниках в России была одобрена на заседании Европарламента в четверг. За ее принятие проголосовали 458 депутатов, против — 80, воздержались — 89.

В первую очередь, авторы резолюции призывают к освобождению и возвращению на родину всех незаконно и произвольно помещенных под стражу украинских граждан. В списке значатся 130 человек, в том числе 24 моряка с украинских судов, арестованных после инцидента в Керченском проливе в ноябре прошлого года. Отдельно в резолюции выражается озабоченность большим количеством украинцев, осужденных за шпионаж.

В этой связи авторы резолюции предложили ЕС рассмотреть возможность организации постоянного мониторинга судебных процессов над жертвами политического преследования, а также организовать визиты независимых врачей к украинским заключенным на территории РФ. Кроме того, они призвали к введению индивидуальных санкций в отношении лиц, ответственных за организацию судебных процессов над политическими заключенными, а также за нарушение прав человека.

Также в резолюции содержатся призывы к прекращению «преследования экологов и правозащитников», отмене закона об «иностранных агентах» и выполнению рекомендаций Венецианской комиссии Совета Европы по данному вопросу, а также публикации полного списка заключенных на территории так называемых Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Авторы документа обращаются к российским властям с призывом гарантировать доступ международным наблюдателям, в том числе Совета Европы, ООН и ОБСЕ, и сотрудникам правозащитных организаций на территорию Крыма и Донбасса, а также пригласить туда спецдокладчиков ООН, чтобы те могли составить доклад о положении экологов и правозащитников.

Европарламентарии приветствовали очередное решение Евросоюза продлить действие ограничительных мер в отношении России и призвали к возможному ужесточению санкций, в том числе за счет ограничения доступа к финансам и технологиям, если Россия продолжит нарушать международное право.

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Отдельно авторы резолюции осудили отказ РФ следовать решениям международных судов и трибуналов", упоминая, в частности, решение Международного трибунала по морскому праву отменить арест украинских судов и моряков, захваченных в ходе инцидента в Керченском проливе.

Россия, Европарламент
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