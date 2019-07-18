Путин и Макрон подтвердили готовность работать в «нормандском формате»

Президенты России и Франции Владимир Путин и Эмманюэль Макрон выразили готовность активизировать работу по урегулированию ситуации в Украине в «нормандском формате». Об этом сообщается на сайте Кремля.
В ходе телефонного разговора лидеры рассмотрели перспективы разрешения внутриукраинского конфликта, уточняется в заявлении. Разговор состоялся по инициативе французской стороны.
Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон выразил надежду на встречу с Путиным в «нормандском формате» в июле. В последний раз лидеры «нормандской четверки» (Россия, Украина, Франция, Германия) встречались в 2016 году. Возможность новых переговоров стала обсуждаться после избрания Владимира Зеленского президентом Украины.
Сам Зеленский заявлял о желании встретиться в «нормандском формате» после выборов в Верховную раду, намеченных на 21 июля. Кроме того, 8 июля украинский лидер предложил Путину обсудить Крым и Донбасс на встрече с участием президента США Дональда Трампа, премьера Великобритании Терезы Мэй, президента Франции Эмманюэля Макрона и канцлера ФРГ Ангелы Меркель.
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