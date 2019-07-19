Нацбанк ослабил курс гривны ниже 26 за доллар

Национальный банк Украины на пятницу, 19 июля 2019 года, ослабил официальный курс гривны на 17 копеек – до 26,0300 грн за доллар против 25,8621 грн за доллар в четверг. Такие данные приведены на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к евро установлен на уровне 29,1953 грн против 29,0043 грн накануне.