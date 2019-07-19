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Украина призывает РФ «прямо сейчас» начать переговорам о транзите газа

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Украина призывает РФ «прямо сейчас» начать переговорам о транзите газа

Украина предлагает не ждать сентября и «прямо хоть сейчас» начать переговоры о новом контракте на транзит российского газа с 2020 года, отталкиваясь от условий, озвученных вице-президентом Еврокомиссии Марошем Шефчовичем, заявил исполнительный директор НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко.

«Если российская сторона тоже согласна (с озвученным Шефчовичем вариантом — Ред.), то можем хоть прямо сейчас начать работу над договорами по реализации этого варианта на практике», — написал он на своей странице в Facebook.

Витренко напомнил, что должно быть операторское соглашение (о соединении газотранспортных систем, interconnection agreement) в отношении мощностей объемом 90 млрд куб. м ежегодно и соглашение о бронировании мощностей (или своп) на 60 млрд куб. м ежегодно в среднем в течение 10 лет.

По его словам, все условия этих договоров будут стандартными в Европе, то есть по их экономической обоснованности не должно сомнений.

«Если российская сторона не согласна с вариантом Шевчовича, то было бы интересно услышать почему, а также услышать встречное предложение», — отметил Витренко.

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Он считает, что затягивание времени — не в интересах ни одной из сторон, так как Европе надоели постоянные проблемы с поставками российского газа. Украине же нужна ясность относительно будущего транзита, в частности, чтобы прекратить политические спекуляции на этой теме, а Россия может хотеть избежать обвинений в Европе в очередном газовом кризисе.

транзит газа, Юрий Витренко
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