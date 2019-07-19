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Михаил Терентьев, потративший миллионы на мост Кличко после его открытия, баллотируется в Верховную Раду

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Михаил Терентьев, потративший миллионы на мост Кличко после его открытия, баллотируется в Верховную Раду

Директор КП «Инженерный центр» Михаил Терентьев, подписавший договор о «подорожании» уже открытого «моста Кличко» на 74 млн грн, участвует в выборах на округе в Киеве.

Об этом сообщил журналист Сергей Гришин на своей странице в Facebook.

Гришин отметил, что, несмотря на выписанные постфактум 74 млн грн, мост все равно «немножко треснул».

«Но зато, Михаил Терентьев, который подписывал договора, и очевидно делал „приемку“ моста, нормально себе баллотируется в Раду, по округу на Печерске», — пишет журналист.

«То есть, с одной стороны, плюс 74 млн грн, как раз вначале избирательной кампании, к уже освоенным (сколько там 300, 400 млн. грн?). А с другой стороны, не дешевое участие выборах на округе в Киеве. Так думаю, что даже хорошо что выборы в июле, а то так до октября мост мог бы ещё пару раз подорожать», — отметил Гришин.

Напомним, ранее Терентьев потратил на мост Кличко, уже после его открытия, еще 74 млн грн.

досрочные выборы, мост Кличко, Михаил Терентьев
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Комментарии (1)
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Гость
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семен семенович
семен семенович 36 минут назад

думаю что если бы не честно заработанные 74 миллиона, то на выборы он бы не шел

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Пятница, 19 июля 2019
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