Одно дело в ГБР, два в прокуратуре: от кого хочет спрятаться за неприкосновенностью кандидат в нардепы Михаил Терентьев

На внеочередные выборы в Верховную Раду идет немало депутатов местных советов. Один из них — депутат Киевсовета и директор КП «Инженерный центр» Михаил Терентьев, который баллотируется по 221 мажоритарному округу от партии Порошенко «Европейская Солидарность». И в его случае с тому есть крайне веская причина —он является фигурантом целого ряда уголовных производств о хищении бюджетных средств, защитить от которых способно разве что получение депутатской неприкосновенности, пишет Наш Киев.

Одно из самых громких дел, в которых фигурирует Михаил Терентьев, связано с так называемым «мостом Кличко». Руководство возглавляемого им «Инженерного центра», которое выступало заказчиком работ, подозревают в разворовывании средств во время строительства. «Инженерный центр» и один из подрядчиков увеличили стоимость финансируемого из бюджета проекта с 255,5 миллионов гривен до почти 420 миллионов, часть из которых, по мнению ГБР, могла быть украдена. Кроме того, по данным следствия, «Инженерный центр» уже с другим подрядчиком еще и подделали документацию по стоимости разработки проекта, в результате чего были дополнительно выведены более 11 миллионов гривен из бюджета. Уголовное производство№ 62019000000000619 по статье 191 было открыто ГБР в мае 2019 года. Терентьеву может грозить от 7 до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.А в скором времени в Госбюро расследований могут заинтересоваться еще одним решением Михаила Терентьева. 12 июня он подписал протокол о выделении на строительство моста еще почти 74 миллионов гривен. Это при том, что тот официально открыли почти за три недели до этого.

Еще одно уголовное производство № 42018101100000062открыто в феврале 2018 года Киевской местной прокуратурой № 10. Дело в том, что в течение двух лет «Инженерный центр» трижды заказывал капитальный ремонт одного и того же объекта — Киевской детской клинической больницы № 2. В ноябре 2016 года на ремонт было выделено около 15,5 миллионов гривен, впоследствии работы были выполнены и приняты. Но уже в июне 2017-го предприятие Терентьева еще раз заказало ремонт на 7 миллионов, причем без проведения тендера. А в феврале 2018-го «Инженерный центр» заказал работы в третий раз —почти за 62 миллиона. При этом работы среди прочего каждый раз предусматривали установку умывальников и унитазов. Правоохранители уверены, что таким образом руководство предприятия выводило бюджетные средства.

Фигурирует предприятие Терентьева и в производстве Шевченковской районной прокуратуры№ 42018101100000093, открытом в марте 2018-го. В конце 2017 года предприятие заказало установку специальных знаков на въездах в Киев. На это было выделено почти 4 миллиона гривен из бюджета, а закончить планировали к марту. Но весна пришла, а обещанные знаки так и не появились. В результате в действиях руководителя «Инженерного центра» и его подрядчика усмотрели преступный сговор.

Так куда же делись бюджетные средства? Вероятный ответ можно поискать в декларации Михаила Терентьева, пишет издание. С момента назначения директором коммунального предприятия благосостояние его семьи существенно улучшилось. Только за первые два с половиной года работы он добавил к своим накоплениям около 25 тысяч долларов — больше, чем заработал за весь 2018-ой. А жена Терентьева Светлана за это же время приобрела две квартиры в столичных новостройках и земельный участок в Великих Дмитровичах под Киевом. Хотя ее доходы за последние три года составили меньше 100 тысяч гривен.