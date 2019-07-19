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В Офисе президента рассказали, кого представляет Медведчук

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В Офисе президента рассказали, кого представляет Медведчук

Президент Владимир Зеленский не уполномочивал кума российского президента Виктора Медведчука представлять Украину на международных площадках. Об этом идет речь в ответе Офиса президента на запрос LIGA.net.

«Президент никоим образом не уполномочивал господина Медведчука представлять позицию Украины ни в Европарламенте, ни на любых других международных площадках. Нигде в мире Медведчук не может представлять Украину — только себя самого и еще, может, своих коллег или родственников разной степени родства. Мы предостерегаем всех международных партнеров Украины от возможной дезориентации относительно принципов внешней политики Украины, которая может быть вызвана действиями этого лица», — отметили у Зеленского.

В ОП добавили, что высказывать свою позицию могут только должностные лица, ответственные за внешнюю политику Украины.

Напомним, что 17 июля в Европарламенте прошла встреча Медведчука и евроскептических и пророссийских депутатов.

Приглашение Медведчука не было официальной инициативой Европарламента. Оформить приглашение и организовать подобное мероприятие может любой евродепутат. На сайте Европарламента данная встреча не анонсировалась.

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Медведчук заявил, что для прекращения войны в Донбассе Украина должна пойти на прямые переговоры с пророссийскими сепаратистами, которые контролируют часть Луганской и Донецкой областей, а также с Москвой.

Также много говорилось о необходимости отмены санкций, так как они якобы не имеют никакого эффекта.

Виктор Медведчук, Офис президента
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Пятница, 19 июля 2019
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