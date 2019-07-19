Реальный рейтинг «Аграрной партии» Поплавского достигает 7%, - Карасев

По закрытой социологии Аграрная партия Михаила Поплавского набирает до 7% на выборах в Верховную Раду.

Об этом в комментарии «Апострофу» заявил политический эксперт Вадим Карасев.

«В принципе социологи угадывают итоговые рейтинги, по президентским выборам например. Но нужно отметить, что это касается лидеров — первый, второй номер. По непонятным причинам в опросы иногда одни партии попадают, другие — нет, хотя у них есть шанс», — считает Карасев.

По его словам, пример таких странностей в опросах — это рейтинг Владимира Зеленского на президентских выборах и рейтинг Аграрной партии на парламентских.

«Когда меряли рейтинг Зеленского до президентских выборов, то возникал вопрос — почему одни включали в опросы его фамилию, другие — нет. Поэтому мне было бы интересно увидеть в соцопросе Аграрную партию. Есть версия, что „аграриев“ нет в рейтингах, потому что социологи не доходят до сельского электората», — отметил политический эксперт.

Он подчеркнул, что рейтинг Аграрной партии заметно вырос с приходом в нее нардепа Михаила Поплавского и с поддержкой певца Олега Винника.

«Когда пришли Поплавский и Винник, то конкуренты заволновались. Ведь выборы у нас всегда проходили весной или осенью. А сейчас для сельского электората проводятся концерты на стадионах. И это впечатляет. Но в рейтингах почему-то „аграриев“ нет», — высказал недоумение Карасев.

Политолог также сообщил, что, по его данным, рейтинг партии специально занижают.

«Более того, по инсайдерской информации, очень ревностно в штабах относятся к Аграрной партии. Их рейтинг, по исследованиям, от 5% до 7%. Это интересный кейс, все понимают, что такая партия может преподнести сюрприз. Тем более, что там Поплавский и Винник. Одни будут голосовать за вовчицю, а другие — за орлицю», — резюмировал Вадим Карасев.