Войти
Зеленский больше не будет просить Парубия созвать Раду
официально
Зеленский больше не будет просить Парубия созвать Раду
Личная встреча Путина и Зеленского пока не обсуждается
дружба народов
Личная встреча Путина и Зеленского пока не обсуждается

Читай
бесплатно!
Разделы

Пресс-релизы компаний

RSS

Особенности пластиковых окон и где купить в Киеве

170
Особенности пластиковых окон и где купить в Киеве

 

Окна из ПВХ уверенно вошли в современный мир, прочно завоевав позиции на рынке и на практике доказав свою надежность и долговечность. Вместе с тем важно понимать, что способность стеклопакетов и профилей справляться с нагрузками, а также эффективно препятствовать проникновению холода зависит от конструкции, используемых материалов и фурнитуры. Выбирая пластиковые окна, Киев это будет или другой город, заказчик получает гарантию от компании-партнера«VEKA», которая подтверждается сертификатом ISOи паспортом завода-производителя.

Особенности ПВХ окон и их главные преимущества

В основе пластикового окна лежит стальной профиль, который выполняет роль несущей арматуры, поверх которого устанавливается поливинилхлоридный каркас со штапиками, фурнитурой и стеклопакетами. Благодаря наличию внутренних полостей (камер) и плотному прилеганию стеклопакета к окну через резиновых прокладки, такая конструкция имеет высокие теплоизоляционные свойства. Их основных достоинств пластиковых окон выделяют:

  • Неподверженность ПВХ агрессивному воздействию влаги, поскольку материал обладает нулевой гигроскопичностью
  • Низкий коэффициент температурного расширения, благодаря чему пластиковое окно идеально сохраняет свои изначальные габаритные размеры
  • Удобство, поскольку створки обычно имеет наклонно-поворотную систему открытия/закрытия
  • Эстетически привлекательный внешний вид и способность сохранять первоначальный цвет на протяжении долгого времени (стойкость к УФ излучению)

Сегодня производители создают десятки модификаций ПВХ окон, которые отличаются конфигурацией, габаритными размерами, способом открывания, типом стеклопакета и фурнитурой.

Пластиковые окна Киев

Что учитывать при выборе пластиковых окон?

По типу открывания поливинилхлоридные окна могут быть глухие, наклонно-поворотного и фрамужного типа, причем последние обычно устанавливаются в случае, если пролет слишком высокий. При выборе пластиковых окон обращают внимание на ПВХ профиль, который может быть:

  • Трехкамерным
  • Четырех или пятикамерным
  • Шести или семикамерным

Чем больше камер, тем выше теплоизоляционные свойства окна. Особенное внимание также уделяют фурнитуре, от качества исполнения которой зависит исправность механизма открытия/закрытия створок, а значит удобство и безопасность эксплуатации. Наряду с обычными стеклопакетами, производители также выпускают модели энергосберегающего типа, которые за счет специального напыления и газа препятствуют проникновению холода в зимний период времени и жары летом.

Качественные оконные конструкции

Компания партнер «VEKA» предлагает в Киеве пластиковые окна по разумным ценам. В компании работают квалифицированные специалисты, которые изготавливают окна с учетом пожеланий конкретного заказчика. Вся продукция высокого качества, что подтверждается сертификатами и гарантией!

Версия для печати
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Пятница, 19 июля 2019
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Сергей Гайдай
Сергей Гайдай
политтехнолог

Это не пророссийский реванш – это тотальная жажда расправы и возмездия

Электоральное цунами продолжается. Волна событий катит нас к третьему туру президентских. Недовольство украинскими политиками накопленное за все 28 лет и окончательно оформившееся за последние пять лет президентства Порошенко, отмеченного самым высоким уровнем цинизма и лжи, сделали свое дело - народ хочет перемен. И не просто перемен - радикальных перемен! Таких, что бы с политической карты Украины это цунами смело всех бывших без остатка.
Богдан Данилишин
Богдан Данилишин
председатель Совета НБУ, министр экономики (2007-2010 гг.)

Независимость Центробанка или экономический рост

Экономическая стабильность и экономический рост - не тождественны. Есть немало исследований, посвященных взаимосвязи независимости Центробанка и инфляции, эта тема часто поднимается в отечественных СМИ. Однако, редким гостем наших СМИ является вопрос связи независимости ЦБ и экономического роста. С учетом того, что невысокие темпы экономической динамики Украины волнуют нас все сильнее, предлагаю рассмотреть эту взаимосвязь.
Юваль Ной Харари
Юваль Ной Харари
историк-медиевист

Технологии угрожают либеральной демократии

Авторитарные режимы прошлого имели сложные системы наблюдения. Им нужен был чуть ли не один человек, чтобы контролировать другого, собранная информация была централизованной, но не было сложных аналитических технологий. Чтение отчетов предполагало наличие толп агентов. Одним словом, такие процедуры были неэффективными. В XXI веке искусственный интеллект (ИИ) и биотехнология открывают новые перспективы.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016