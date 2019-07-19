Особенности пластиковых окон и где купить в Киеве

Окна из ПВХ уверенно вошли в современный мир, прочно завоевав позиции на рынке и на практике доказав свою надежность и долговечность. Вместе с тем важно понимать, что способность стеклопакетов и профилей справляться с нагрузками, а также эффективно препятствовать проникновению холода зависит от конструкции, используемых материалов и фурнитуры. Выбирая пластиковые окна, Киев это будет или другой город, заказчик получает гарантию от компании-партнера«VEKA», которая подтверждается сертификатом ISOи паспортом завода-производителя.

Особенности ПВХ окон и их главные преимущества

В основе пластикового окна лежит стальной профиль, который выполняет роль несущей арматуры, поверх которого устанавливается поливинилхлоридный каркас со штапиками, фурнитурой и стеклопакетами. Благодаря наличию внутренних полостей (камер) и плотному прилеганию стеклопакета к окну через резиновых прокладки, такая конструкция имеет высокие теплоизоляционные свойства. Их основных достоинств пластиковых окон выделяют:

Неподверженность ПВХ агрессивному воздействию влаги, поскольку материал обладает нулевой гигроскопичностью

Низкий коэффициент температурного расширения, благодаря чему пластиковое окно идеально сохраняет свои изначальные габаритные размеры

Удобство, поскольку створки обычно имеет наклонно-поворотную систему открытия/закрытия

Эстетически привлекательный внешний вид и способность сохранять первоначальный цвет на протяжении долгого времени (стойкость к УФ излучению)

Сегодня производители создают десятки модификаций ПВХ окон, которые отличаются конфигурацией, габаритными размерами, способом открывания, типом стеклопакета и фурнитурой.

Что учитывать при выборе пластиковых окон?

По типу открывания поливинилхлоридные окна могут быть глухие, наклонно-поворотного и фрамужного типа, причем последние обычно устанавливаются в случае, если пролет слишком высокий. При выборе пластиковых окон обращают внимание на ПВХ профиль, который может быть:

Трехкамерным

Четырех или пятикамерным

Шести или семикамерным

Чем больше камер, тем выше теплоизоляционные свойства окна. Особенное внимание также уделяют фурнитуре, от качества исполнения которой зависит исправность механизма открытия/закрытия створок, а значит удобство и безопасность эксплуатации. Наряду с обычными стеклопакетами, производители также выпускают модели энергосберегающего типа, которые за счет специального напыления и газа препятствуют проникновению холода в зимний период времени и жары летом.

Качественные оконные конструкции

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