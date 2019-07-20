Политики не соблюдают «день тишины»

В «день тишины» накануне внеочередных парламентских выборов в Киеве и регионах выявлена скрытая и откровенная агитация в поддержку участников гонки.

Как сообщает движение «Чесно», в частности, выявлены билборды с рекламой без выходных данных, которая не содержит названия партии, но намекает на нее лозунгами и стилем исполнения.

«Такая агитация хоть и не является нарушением избирательного законодательства, но считается скрытой. Многие образцы такой рекламы разместили еще в пятницу, 19 июля», — отмечают в «Чесно».

Так, в Киеве размещена реклама в стиле президентской кампании Владимира Зеленского, что, соответственно, намекает на партию «Слуга народа» и билборды, напоминающие агитационную кампанию «Европейской солидарности».

Также в столице размещена агитация в стиле партии «Национальный корпус», которая на парламентских выборах создала «коалицию» со «Свободой», а в Днепре — реклама концерта «Океана Эльзы», которую можно расценить как агитацию за партию «Голос» Святослава Вакарчука.

Скрытая агитация выявлена также во Львове, Киевской области, Кропивницком и Одессе.

Кроме того, отмечают в «Чесно», зафиксировано много агитации за конкретных кандидатов в нардепы и партии, которую разместили в неприспособленных для этого местах и до сих пор не убрали, что является нарушением.

В движении отмечают, что некоторые образцы такой рекламы появились только накануне, к концу агитационного периода.