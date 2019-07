Twitter заблокировал аккаунты провластных иранских СМИ

Twitter заблокировал аккаунты нескольких средств массовой информации Ирана, передает Tasnim.

Речь идет о страницах на персидском языке Young Journalists Club, которое относится к государственной телекомпании IRIB, а также Mehr и аккаунте IRNA_1313, который, по данным агентства, принадлежит государственному информагентству IRNA. По состоянию на утро, указанные аккаунты оставались недоступными.

Twitter seems to have suspended the Persian-language accounts of a number of #Iran-ian news agencies, namely official IRNA (@IRNA_1313), state broadcaster-run YJC (@yjcagency), and semi-official Mehr (@mehrnews_fa). pic.twitter.com/GzY8BfUhhd