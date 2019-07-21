Twitter заблокировал аккаунты провластных иранских СМИ

Twitter заблокировал аккаунты нескольких средств массовой информации Ирана, передает Tasnim.
Речь идет о страницах на персидском языке Young Journalists Club, которое относится к государственной телекомпании IRIB, а также Mehr и аккаунте IRNA_1313, который, по данным агентства, принадлежит государственному информагентству IRNA. По состоянию на утро, указанные аккаунты оставались недоступными.
Twitter seems to have suspended the Persian-language accounts of a number of #Iran-ian news agencies, namely official IRNA (@IRNA_1313), state broadcaster-run YJC (@yjcagency), and semi-official Mehr (@mehrnews_fa). pic.twitter.com/GzY8BfUhhd— Kian Sharifi (@KianSharifi) 20 июля 2019 г.
Изначально СМИ указывали, что Twitter заблокировал страницы после задержания британского танкера Stena Imporo. Однако позднее BBC со ссылкой на источник в компании сообщила, что причиной блокировки стали «скоординированные и целенаправленные притеснения» последователей монотеистической религии бахаи.
Как отмечает телекомпания, их число в Иране составляет около 300 тыс., однако власти не признают эту религию. По данным Human Rights Watch, последователей бахаи притесняют и арестовывают.
Иран задержал британский нефтяной танкер Stena Imporo 19 июля, объяснив это тем, что он столкнулся с иранским рыболовецким судном, но не среагировал на сигнал бедствия. На борту танкера находились 23 члена экипажа. Лондон пригрозил Тегерану серьезными последствиями, если танкер не будет освобожден.
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