Twitter заблокировал аккаунты провластных иранских СМИ

Twitter заблокировал аккаунты нескольких средств массовой информации Ирана, передает Tasnim.

Речь идет о страницах на персидском языке Young Journalists Club, которое относится к государственной телекомпании IRIB, а также Mehr и аккаунте IRNA_1313, который, по данным агентства, принадлежит государственному информагентству IRNA. По состоянию на утро, указанные аккаунты оставались недоступными.

Изначально СМИ указывали, что Twitter заблокировал страницы после задержания британского танкера Stena Imporo. Однако позднее BBC со ссылкой на источник в компании сообщила, что причиной блокировки стали «скоординированные и целенаправленные притеснения» последователей монотеистической религии бахаи.

Как отмечает телекомпания, их число в Иране составляет около 300 тыс., однако власти не признают эту религию. По данным Human Rights Watch, последователей бахаи притесняют и арестовывают.

Иран задержал британский нефтяной танкер Stena Imporo 19 июля, объяснив это тем, что он столкнулся с иранским рыболовецким судном, но не среагировал на сигнал бедствия. На борту танкера находились 23 члена экипажа. Лондон пригрозил Тегерану серьезными последствиями, если танкер не будет освобожден.