За вчерашний «день тишины» полиция зарегистрировала более 800 нарушений

Более 800 нарушений зафиксировано в субботу в так называемый «день тишины» на внеочередных выборах в Верховную Раду, когда запрещена какая-либо агитация. Об этом сообщил в воскресенье на брифинге глава Национальной полиции Украины Сергей Князев.
«За сегодняшний день нарушений не зафиксировано. За вчерашний день поступило 866 заявлений и сообщений, из которых 711 — незаконная агитация, 39 — подкуп избирателей, 14 — о конфликтах, три — кражи и три — подделка документов. Открыто 20 уголовных производств за вчерашние сутки», — сказал он.
Князев сообщил, что в целом обстановка в стране остается спокойной.
В воскресенье в Украине проходит голосование на внеочередных выборах в парламент. Выборы проходят по смешанной пропорционально-мажоритарной системе, всего избирателям предстоит сделать свой выбор среди 22 партий. В мажоритарных округах баллотируются более 3 тыс. кандидатов (самовыдвиженцев и представителей партий).
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