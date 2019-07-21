Разумков не исключает, что может стать спикером новой Рады

Председатель партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков не исключает возможности стать председателем Верховной Рады в новом созыве. Об этом он заявил журналистам, когда пришел голосовать на один из избирательных участков в столице.

«Все возможно», — сказал Разумков, отвечая на вопрос, оправдаются прогнозы относительно его возможности возглавить украинский парламент.

В то же время Разумков отметил, что об этом еще рано говорить.

«Ответы на эти вопросы должны дать не политики, не эксперты — украинский избиратель, который отдаст свой голос за ту или иную партию», — сказал Разумков.

Также он прокомментировал ход избирательной кампании, заявив, что она была «не слишком прозрачной и не слишком честной».

«Мы столкнулись с черным пиаром относительно наших кандидатов, особенно в день тишины. Мы видели большое количество «двойников» и клонов партии «Слуга народа», — сказал Разумков.

Напомним, ранее о том, что Разумков станет спикером сообщали СМИ со ссылкой на свои источники.