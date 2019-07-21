Глава одной из столичных УИК пришел на работу пьяным

Полиция составила административный протокол в отношении главы участковой избирательной комиссии (УИК) в Днепровском районе Киева, который прибыл на рабочее место в состоянии алкогольного опьянения.
Как сообщил отдел коммуникации полиции Киева, в дежурную часть Днепровского управления поступило сообщение о том, что глава УИК находится в нетрезвом состоянии.
Сотрудники патрульной полиции провели тест на драгере, который показал результат 2,33 промилле алкоголя.
На главу УИК составили административные материалы по ч. 1 ст. 179 (распитие пива, алкогольных, слабоалкогольных напитков на производстве) Кодекса Украины об административных правонарушениях. Санкция статьи предусматривает штраф от трех до пяти необлагаемых минимумов доходов граждан. Материалы будут переданы в суд.
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