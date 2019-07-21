Порошенко заявил про «российский реванш» и предрек победу своей партии

Экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что на досрочных выборах в Верховную Раду поддержал партию, которая «способна остановить российский реванш» и двигать страну в Европейский союз и НАТО. Об этом он заявил журналистам после голосования на своем избирательном участке.

«Я проголосовал за ту команду, уникальную, которая способна остановить российский реванш и двигать страну вперед. За команду, которая имеет силу, волю, патриотизм, опыт, решительность. За команду, которая на протяжении всей кампании была объектом атак со стороны российской пятой колонны», — отметил бывший президент.

Он неприкрыто заявил, что партией, за которую отдал свой голос на досрочных парламентских выборах, стала возглавляемая им «Европейская солидарность». «Я буду поддерживать Украину и украинский народ — это союзник европейской солидарности, — сказал Порошенко.

В ответ на вопрос о том, кого будет поддерживать его партия в будущем парламенте, он сообщил, что союзниками могут стать только сторонники евроинтеграции. «Я буду поддерживать всех, кто поддерживает движение страны в ЕС и НАТО, и буду давать решительный отпор тем, кто будет пытаться это движение остановить», — заявил Порошенко, добавив, что «наибольшая угроза находится в парламенте». Кроме того, он выразил уверенность, что именно его партия победит на выборах.