В ЦИК не видят существенных нарушений на выборах

Внеочередные выборы в Верховную Раду проходят в штатном режиме, сообщил заместитель главы Центральной избирательной комиссии Олег Конопольский.

«Выборы проходят в штатном режиме. Никаких системных нарушений, которые могли бы повлиять на результаты выборов, на данное время не зафиксировано», — сказала Конопольский на брифинге в ЦИК в воскресенье.