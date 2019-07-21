В МВД поступило уже более тысячи сообщений о нарушениях на выборах в Раду

Более тысячи сообщений о нарушениях избирательного процесса поступило в правоохранительные органы Украины по состоянию на 15:00. Об этом сообщили в воскресенье в Национальной полиции страны.

«По состоянию на 15:00 часов полиция зарегистрировала 1225 заявлений и сообщений, касающихся избирательного процесса», — говорится в сообщении ведомства в Facebook.