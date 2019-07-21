Медведчук считает, что у экономики Украины нет перспектив

Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — за жизнь», кум Путина Виктор Медведчук спрогнозировал отсутствие конкурентоспособности экономики Украины в ближайшие 10-15 лет, связав это с нынешним Соглашением об ассоциации и зоне свободной торговли с Евросоюзом.
«Мы подписали Соглашение об ассоциации и зоне свободной торговли с ЕС, и это фактически уничтожило нашу экономику. Страна стала нищей. Поэтому о том, что наша экономика сегодня конкурентоспособна или может такой быть, нельзя говорить даже в перспективе 10-15 лет», — написал он в Twitter в воскресенье.
Напомним, что с 1 января 2016 года, в связи со вступлением в силу экономической части оглашения об ассоциации Украины с ЕС, Россия приостановила действие договора о зоне свободной торговли с Украиной. С начала 2016 года на Украину распространилось продовольственное эмбарго, введенное правительством РФ в ответ на санкции европейских стран в отношении России.
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