Российские СМИ сообщают о смерти президента Туркменистана

Ряд российских СМИ в воскресенье со ссылкой на источники сообщает о смерти президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова.
Так, политолог, директор Центра мониторинга евразийских проблем Аслан Рубаев сообщил «Говорит Москва» о смерти Бердымухамедова со ссылкой на источники в столице республики.
«Люди, которые мне сообщили, они живут в Ашхабаде. Они бизнесмены. Я когда спросил, точно ли, они сказали: есть знакомые, которые работают в спецслужбах, они передают, что это так, что это произошло, когда он вышел в отпуск», — сказал он.
Бердымухамедов ушёл в отпуск 15 июля. В воскресенье о его смерти сообщил Telegram-канал El Murid, специализирующийся на освещении событий в арабских странах. Он ссылался на неназванную туркменскую оппозицию.
Днём ранее оппозиционный YouTube-канал «Свободный Туркменистан» со ссылкой на своих корреспондентов в Ашхабаде сообщал, что политик скончался накануне, 20 июля, во второй половине дня. Причиной смерти называется острая почечная недостаточность.
Как пишет «Эхо Москвы», о смерти Бердымухамедова пишет российская пресса со ссылкой на слухи, которые циркулируют в социальных сетях, а также на неназванные источники в туркменской оппозиции.
Тем временем, местный сайт «Хроника Туркменистана» еще в июне писал, что чиновникам поручили опровергать слухи о болезни президента.
Гурбангулы Бердымухамедов возглавил Туркменистан после смерти Сапармурата Ниязова (Туркменбаши) в 2006 году. В 2017 году был переизбран на третий срок, набрав более 97 процентов голосов избирателей. А незадолго до этого в конституцию страны были внесены изменения, которые увеличили срок президентских полномочий с 5 до 7 лет.
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