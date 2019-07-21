Евросоюз готов снизить до нуля пошлины на промышленные товары из США

Министр экономики и энергетики Германии Петер Альтмайер заявил, что Евросоюз готов снизить до нуля тарифы на ряд американских промышленных товаров. Об этом он сообщил в интервью газете Welt.
«Мы готовы снизить тарифы на важные промышленные товары до нуля. Таким образом, были бы устранены обвинения в том, что американские автомобильные пошлины ниже европейских», — сказал он.
Альтмайер добавил, что помимо этого ЕС готов помочь американским экспортерам добиться успеха в Европе. Например, во многих случаях им больше не нужно будет сертифицировать свою продукцию по европейскому законодательству.
В начале июля Торговое представительство США предложило расширить пошлины на ввозимые из ЕС товары на сумму $4 млрд. Таким образом список, согласованный в апреле, увеличили на 89 позиций. В него входят сыры, крепкий алкоголь, макаронные изделия, металлургическая продукция и другие. Первоначальный перечень устанавливал пошлины на товары на сумму $21 млрд.
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