Нацбанк укрепил гривну

Национальный банк Украины на понедельник, 22 июля, укрепил официальный курс гривны на 22 копейки - до 25,8153 грн за доллар против 26,0300 грн за доллар в пятницу. Такие данные приведены на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к евро установлен на уровне 28,9803 грн против 29,1953 грн накануне.