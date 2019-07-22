В Луганской области может победить брат Медведчука, Москаль в Раду не проходит

Представители партий «Оппозиционный блок» Виктория Гриб и «Оппозиционная платформа — За жизнь» Сергей Медведчук лидируют в округе № 105 (Луганская область), набирая по результатам обработки двух из шести протоколов 38,58% и 34,36% голосов соответственно.

Как сообщается на сайте Центральной избирательной комиссии, остальные кандидаты на этом округе набирают менее 10% голосов.

В округе № 112 по результатам обработки 40% протоколов лидируют кандидат-самовыдвиженец Сергей Вельможный (33,54%) и представитель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Александр Чернецов (31,62%). За ним с поддержкой 17,93% следует кандидат от «Слуги народа» Ярослав Мисинкевич, у остальных кандидатов — менее 6% голосов.

В округе № 106 с небольшим отрывом лидирует представитель партии «Слуга народа» Алексей Кузнецов (21,12% голосов по результатам обработки 52,85% протоколов). Самовыдвиженец Юрий Фурман набрал 19,77% голосов, представитель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Валерий Черныш — 17,59. Экс-глава Луганской и Закарпатской областных государственныъх администраций Геннадий Москаль набирает 11,61% голосов, остальные кандидаты — менее 7%.

В округе № 107 с почти двукратным отрывом от соперников побеждает самовыдвиженец Александр Сухов (33,73% голосов по результатам обработки 21,31% протоколов). На втором месте кандидат от «Слуги народа» Александр Сорокин (17,39% голосов). От него с минимальной разницей отстает кандидат от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Эдуард Щеглаков (16,05%) и действующий нардеп, самовыдвиженец Сергей Рыбалка с 17,39% голосов избирателей. У остальных кандидатов — менее 5%.

В округе № 113 лидирует представитель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Александр Лукашев (31,44% голосов по результатам обработки 16,66% протоколов). Второе и третье места занимают кандидат от «Слуги народа» Вита Слипец (23,11% голосов) и самовыдвиженец Владимир Струк (14,18%) соответственно, у остальных кандидатов — менее 8%.

На округе № 114 уверенно лидирует действующий нардеп, самовыдвиженец Сергей Шахов (46,49% по результатам обработки 23,28% протоколов). Кандидат от «Слуги народа» Максим Моисеев набирает 22,88% голосов, самовыдвиженец Валерий Мошенский — 20,56%, остальные — менее 4%.