Huawei построит сеть 4G в киевском метро

Мобильные операторы Киевстар, Vodafone и lifecell завершили тендер по поиску подрядчика для строительства 4G в Киевском метрополитене, победителем которого стал китайский технологический гигант Huawei.
Об этом сообщает LIGA.net со ссылкой на директора по корпоративным коммуникациям Vodafone Викторию Рубан.
Подчеркивается, что первыми станциями с 4G покрытием станут Академгородок, Героев Днепра и Сырец. Вероятно, это произойдет до конца 2019 года.
«Начинается строительство. Первые станции: Академгородок, Героев Днепра и Сырец. До конца 2020 года будет покрыт весь метрополитен», — рассказала Рубан.
Она не уточнила, сколько будет стоить проект для операторов. Но в Huawei ранее отмечали, что ориентировочная стоимость такого проекта может составить около десяти миллионов долларов. Три оператора поделят эту сумму поровну.
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