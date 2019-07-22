В трех округах в Донецкой области завершился подсчет голосов

Представитель партии «Оппозиционный блок», гендиректор входящего в группу «Метинвест» Авдеевского коксохима Муса Магомедов и самовыдвиженцы, действующий нардеп Максим Ефимов и лидер общественной организации «Никто кроме нас» Александр Ковалев победили на трех одномандатных округах в Донецкой области.

Как сообщается, на сайте Центральной избирательной комиссии, таковы результаты обработки 100% протоколов в избирательных округах №№ 45, 48 и 51. Магомедов победил, набрав 64,6% голосов, Ефимов — 54,88%, Ковалев — 33,03%, обойдя конкурентов со значительным отрывом.

Действующий народный депутат Надежда Савченко, баллотировавшаяся в округе № 51 от партии «Общественно-политическая платформа Надежды Савченко», набрала 8 голосов (1,2% от общего числа проголосовавших), ее сестра Вера Савченко баллотировалась в округе № 45, где за нее отдали голоса 538 избирателей (3,95%).

В округе № 51, где работало лишь два избирательных участка, 11 из 26 кандидатов не набрали ни одного голоса, еще за пятерых кандидатов проголосовало по одному избирателю.

Представители партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Федор Христенко, Юрий Солод и Владимир Мороз уверенно лидируют в округах №№ 46, 47 и 59.

Христенко набирает по результатам обработки 38,41% протоколов 37,95% голосов. Его соперники, представители «Слуги народа» Родион Вощанов и «Оппозиционного блока» Дмитрий Рева, собрали 25,59% и 23,3% голосов соответственно.

Солод по результатам обработки 68,14% протоколов набирает 48,11% голосов. У его ближайших соперников, самовыдвиженца Василия Потлачука («Слуга народа») и Олега Недавы — 16,43% и 16,11% соответственно.

Мороз после обработки 20,13% протоколов набирает 35,65%. У самовыдвиженца Сергея Сажко — 23,89%, у представителя «Слуги народа» Наталии Цибань — 14,78%.

В округе № 49 по результатам обработки 36,88% протоколов представитель ОПЗЖ Валерий Гнатенко с 38,24% голосов незначительно опережает главу политсовета «Оппоблока» Бориса Колесникова (34,32% голосов). У их ближайшего соперника Сергея Сивохо («Слуга народа») — 19,76%.

В то же время, в округе № 50 после обработки 70,79% протоколов с незначительным отрывом лидирует самовыдвиженец Андрей Аксенов (31,53% голосов). У представителя «Оппоблока» Руслана Требушкина — 29,82%, представителя «Слуги народа» Татьяны Романцовой — 20,59%, представителя ОПЗЖ Екатерины Сахаровой — 9,7%, у остальных — менее 3%.

В округе № 58 напротив — лидирует представитель «Оппоблока» Сергей Магера набирает 30,68% голосов по результатам обработки 81,63% протоколов. У Виктора Романюка («Слуга народа») и Валентина Рыбачука (ОПЗЖ) соответственно 22,26% и 20,91%.

Уверенно представитель партии «Оппозиционный блок» лидирует в округе № 57. Там за действующего нардепа, лидера соответствующей парламентской фракции Вадима Новинского по результатам обработки 64,6% протоколов проголосовало 42,57% избирателей. За его ближайших конкурентов Вячеслава Салгалова («Слуга народа») и Владислава Филимонова (ОПЗЖ) — 24,1% и 19,18% соответственно.

В округе № 60 существенно опережает конкурентов самовыдвиженец Дмитрий Лубинец — 37,11% голосов по результатам обработки 71% протоколов. На втором месте — представитель ОПЗЖ Артем Марчевский (25,74%), на третьем — представитель «Слуги народа» Александр Безуглый (17,77%), остальные кандидаты набрали менее 5%.

В округе № 52 обработан лишь один протокол из 53 (1,88%). На обработанном участке лидирует представитель «Батькивщины» Евгений Яковенко (28,85%), у его ближайшего соперника, представителя ОПЗЖ Олега Погодина — 15,9%.