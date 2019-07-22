Умер один из авторов Конституции Украины Виктор Мусияка

Скончался один из авторов текста Конституции Украины, бывший вице-спикер Верховной Рады Виктор Мусияка.
«Сегодня в 7 утра от нас ушел Виктор Лаврентьевич Мусияка», — говорится в сообщении на странице Мусияки в Фейсбуке.
«Умер Виктор Лаврентьевич Мусияка, известный политик, юрист, общественный деятель... Он был из тех людей, о которых говорят: «юрист по рождению и призванию», — сказано в соболезновании лидера ВО «Батькивщина» Юлии Тимошенко.
По ее словам, Мусияка был человеком, способным защищать идеи, принципы, идеалы, воплощал порядочность, достоинство, честь и высокий профессионализм.
Тимошенко выразила соболезнования родным и близким Мусияки.
Виктор Мусияка родился в 1946 году.
1994-1995 — первый представитель президента Украины в Верховной Раде. 1994-1998, 2002-2005 — народный депутат Украины. 1995-1998 — вице-спикер Верховной Рады. 1998-2002 — заместитель директора по научной работе Института законодательства Верховной Рады. С 2014 года был научным консультантом Центра Разумкова по правовым вопросам.
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