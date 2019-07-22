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В Ивано-Франковской области проходит Иванчук из «Народного фронта»

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В мажоритарных округах Ивано-Франковской области, по оперативным данным ЦИК по состоянию на полдень понедельника, выигрывает кандидаты ВО «Свобода» Оксана Савчук (округ 83), а также пока уверенно лидирует заместитель председателя фракции «Народный фронт» Андрей Иванчук (округ 88) и кандидат от партии «Слуга народа» Зиновий Андрийович (округ 87).

По 83 округу Ивано-Франковской области при подсчете 100% протоколов выиграла кандидат от партии ВО «Свобода» Оксана Савчук (46,67%). На втором месте кандидат от «Слуги народов» Андрей Сторожук (23,28%).

По 84 округу, где подсчитали 46,87% протоколов лидирует кандидат от партии «Слуга народа» Игорь Фрис (22,48%). Далее идут кандидат от ВО «Батькивщина» Андрей Иваськив (15,52%), кандидат от «Европейской солидарности», действующий депутат Михаил Довбенко (13,29%) и самовыдвиженец Роман Вирастюк (10,52%). Остальные кандидаты набирают менее 8% голосов.

По 85 округу Ивано-Франковской области при подсчете 28,31% протоколов лидируют с небольшим отрывом кандидат от партии «Слуга народа» Эдуард Прощук (30,86%). Далее идут самовыдвиженец и действующий депутат Виктор Шевченко (26,4%) и самовыдвиженец, министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик (25,33%). Остальные кандидаты набирают менее 8% голосов.

По 86 округу Ивано-Франковской области при подсчете 41,72% протоколов идет борьба между кандидатом от партии «Слуга народа» Александром Матусевичем (28,64%) и самовыдвиженцем, действующим депутатом от «Народного фронта» Анатолием Дыривым (28,5%). Остальные кандидаты набирают существенно меньше голосов.

По 87 округе Ивано-Франковской области при подсчете 75,21% протоколов лидирует со значительным отрывом кандидат от партии «Слуга народа» Зиновий Андрийович (37,51%). Остальные кандидаты набирают менее 14% голосов.

По 88 округу, где подсчитали 85,71% протоколов лидирует со значительным отрывом самовыдвиженец, действующий депутат, заместитель председателя фракции «Народный фронт», глава комитета по вопросам экономической политики Андрей Иванчук (45,36%). На втором месте кандидат от партии «Слуга народа» Андрей Шевченко (25,31%). Остальные кандидаты набирают менее 10% голосов, в том числе депутат Рады Юрий Тимошенко (1,87%).

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По 89 округу Ивано-Франковской области при подсчете 38,21% протоколов лидирует с незначительным отрывом кандидат от партии «Слуга народа» Владимир Тимофийчук (18,48%). Далее идут кандидат от «УДАРа» Юрий Соловей (15,05%), самовыдвиженец Дмитрий Сиреджук (14,91%) и кандидат от " ВО «Батькивщина» Петр Книшук (12,29%). Остальные кандидаты набирают менее 9% голосов.

досрочные выборы, Ивано-Франковская область
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