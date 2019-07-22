«Нафтогаз» в августе снизит цену газа для промпотребителей

НАК «Нафтогаз Украины» в августе 2019 года снизит цену на газ, отпускаемый промышленным потребителям на условиях предоплаты, на 7,5% по сравнению с действующей в июле — с 6020,4 грн до 5568 грн за 1 тыс. куб. м (с НДС).
Как сообщается на сайте НАК, указанная цена актуальна для потребителей, закупающих газ в объеме более 50 тыс. куб. м в месяц при условии отсутствия долгов перед энергохолдингом.
Для промышленных предприятий, осуществляющих закупку без предоплаты, цена в июле составит 6244,8 грн за 1 тыс. куб. м (с НДС), что на 7,2% ниже, чем в июле (6727,2 грн).
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