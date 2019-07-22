В Украине до конца недели будут дожди

Во вторник, 23 июля, в Украине кратковременные дожди, температура днем от 21 до 32°. Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

«23 июля переменная облачность. Кратковременные дожди (на Правобережье местами), местами грозы, в южной части, днем также и в восточных и Днепропетровской областях, местами град и шквалы 15-20 м/с. Ветер северо-западный (в восточной части — южный ), 5-10 м/с. Температура ночью 12-17°, на побережье морей 18-21°, днем 21-26°, на юге и востоке страны 28-32°, в Карпатах ночью 9-14°, днем 13-18°», — отмечается в сообщении.

В Киеве 23 июля ожидается переменная облачность. Ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь. Ветер северо-западный, 5-10 м/сек. Температура ночью 15-17°, днем 23-25°.

В столичной области также переменная облачность. Местами кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный, 5-10 м/сек. Температура ночью 12-17°, днем 21-26°.

24-25 июля в Украине переменная облачность. В западных областях ночью без существенных осадков, днем местами небольшой кратковременный дождь; на остальной территории кратковременные дожди, грозы. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 12-17°, на побережье морей до 20°; днем 21-26°, в южных областях до 29°.

В Киеве и столичной области 24-25 июля переменная облачность. Ночью местами небольшой дождь, днем умеренные кратковременные дожди, грозы. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с, во время гроз порывистый. Температура ночью 12-17°, днем 21-26°.

26-27 июля в Украине местами кратковременные дожди, грозы, лишь 27 июля на западе страны без осадков. Температура ночью 11-17°, днем 22-28°. В Киеве и столичной области местами кратковременные дожди, грозы. Температура ночью 12-17°, днем 23-28°.