Обработано 90,89% протоколов: у «Слуги народа» будет более 250 депутатов

В Верховную Раду, согласно результатам обработки 90,89% электронных протоколов, проходят партии «Слуга народа» (43,10% голосов избирателей), «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) — 12,94%, «Евросолидарность» и ВО «Батькивщина» — по 8,18%, «Голос» — 5,92%.
Согласно данным на сайте ЦИК, пока не преодолевают 5%-й барьер в парламент Радикальная партия — 3,98%, «Сила и честь», которая набирает 3,8% голосов в целом по Украине, «Оппозиционный блок» — 3,08%, Партия «Украинская стратегия Гройсмана» — 2,33% голосов.
Партия Шария — набрала 2,25%, ВО «Свобода» 2,19%, «Гражданская позиция» — 1,05%.
Согласно этим результатам, «Слуга народа» заведет по списку 124 депутата. Еще примерно 129 мандатов партия берет в мажоритарных округах. Это позволит проперзиденсткой силе сформировать фракцию из 253 нардепов и получить единоличное большинство в парламенте.
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