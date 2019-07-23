Нацбанк укрепляет гривну

Нацбанк Украины во вторник, 23 июля, укрепил официальный курс гривны еще на 17 копеек – до 25,6431 грн за доллар против 25,8153 грн за доллар в понедельник. Такие данные приведены на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к евро установлен на уровне 28,7587 грн против 28,9803 грн накануне.