«Нафтогаз» перечислил в бюджет еще 8,2 млрд

НАК «Нафтогаз Украины» в минувший понедельник перечислил в государственный бюджет Украины еще 8,2 млрд грн дивидендов за 2018 год.

«Таким образом, в целом компания перечислила государству уже 12,3 млрд грн, что составляет 90% от чистой прибыли „Нафтогаза“ за 2018 год», — говорится в сообщении НАК.

Как сообщалось, в конце июня «Нафтогаз» перечислил в госбюджет 4,1 млрд грн дивидендов, что составило всего 30% от чистой прибыли за 2018 год, несмотря на требование Кабинета министров направить на дивиденды 90% от прибыли.

Тогда глава НАК Андрей Коболев заверил, что после привлечения дополнительных финансовых ресурсов или завершения закачки газа в ПХГ компания перечислит оставшуюся часть. В середине июля «Нафтогаз» разместил евробонды на общую сумму свыше $1 млрд. Средства на счета компании должны были поступить 19-22 июля.