«Укроборонпром» объявил тендер на международный аудит

«Укроборонпром» объявил тендер на предоставление услуг независимого аудита госконцерна и его предприятий с привлечением международных экспертов за 32,5 миллиона долларов. Об этом свидетельствует информация на портале ProZorro.
Согласно информации на ProZorro, аукцион запланирован на 26 сентября 2019 года. Конечный срок подачи тендерных предложений — 21 августа, окончательный срок аудита — 10 апреля 2021 года.
Договором предусмотрен аудит консолидированной/комбинированной отчетности концерна, всех его предприятий-участников и акционерных обществ, управление корпоративными правами которых передано «Укроборонпрому», за 2018 и 2019 годы.
Условия расчета за услуги аудита отчетности за 2018 и 2019 годы предусматривают внесение 40% оплаты до 15 марта 2020 года, и 60% — в течение пяти банковских дней с даты подписания сторонами акта предоставления соответствующей части услуг.
Также предусмотрено предоставление консультационной помощи «Укроборонпрому» в виде методологических консультаций, проведения презентаций, семинаров по вопросам применения МСФО. Оплата за эту часть услуги — 100% в течение пяти банковских дней после подписания акта предоставления услуги.
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