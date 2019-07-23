ЦИК второй день не может посчитать округ брата Медведчука, состоящий из 6 участков

Центральная избирательная комиссия всего на 83,33% обработала протоколы на 105 избирательном округе, где баллотируется брат одного из лидеров партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука — Сергей Медведчук.

Об этом свидетельствуют данные сайта ЦИК.

Округ в Луганской области состоит всего из 6 участков, несмотря на это, ЦИК пока обработала 83,33% протоколов.

Брат Медведчука занимает вторую позицию, его опережает представительница «Оппозиционного блока» Виктория Гриб. Между Гриб и Медведчуком разница всего в 6,14% или в 232 голоса.

За представительницу «Оппоблока» проголосовали 1470 граждан в Луганской области, а за Медведчука с «Оппозиционной платформы — За жизнь» — 1238 человек.

По данным ЦИК, брат Медведчука — президент ООО «Керамбуд», а Гриб — руководитель направления по устойчивому развитию ООО «ДТЭК Энерго».