В Польше ожидают изменения Украиной исторической политики

Вице-спикер польского Сейма Малгожата Госевская (PiS) заявила, что ближайшие дни, месяцы покажут, оправдаются ли надежды Польши на изменение исторической политики Украины при новой власти.

Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на «Польское радио».

«Я ожидаю здесь изменений в политике Украины. Конечно, ближайшие дни, месяцы покажут, уместны ли наши ожидания и надежды, действительно ли произойдет изменение. Однако, кажется, что президент Украины — человек очень прагматичный, он не связан теми зависимостями, касающимися определенной версии исторической политики, которую Украина реализовала до сих пор», — сказала она.

Напомним, что 1 сентября в Варшаве на мемориальных мероприятиях к 80 годовщины начала Второй мировой войны ждут, среди прочих, визита президента Украины Владимира Зеленского.