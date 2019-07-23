В «Слуге народа» будут проверять самовыдвиженцев, пожелавших войти во фракцию

Глава партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков заявил, что депутаты-самовыдвиженцы теоретически могут войти в ее фракции в парламенте, но надо пройти «входной контроль».

Об этом он сказал в интервью «Интерфакс-Украина».

На вопрос, могут ли самовыдвиженцы войти во фракцию «Слуги народа», глава партии ответил, что теоретически да, но этот вопрос пока не обсуждался.

«Это надо будет обсуждать, в частности, на фракции. Зависит от того, кто эти люди», — сказал Разумков.

По его словам, должна быть проверка таких людей.

«Это может быть по тому же принципу, как мы отбирали кандидатов от партии на выборах. Возможно, он будет как-то видоизменен», — отметил он.