Гройсман собирает Кабмин

В среду, 24 июля, премьер-министр Украины Владимир Гройсман проведет заседание правительства. Об этом сообщает Правительственный портал.

«24 июля под председательством премьер-министра Украины Владимира Гройсмана состоится заседание правительства», — отмечается в сообщении.

Какие именно вопросы рассморят министры не сообщается.