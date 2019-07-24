Нацбанк еще немного укрепил гривну

Национальный банк Украины на среду, 24 июля, укрепил официальный курс гривни на 1 копейку – до 25,6300 грн за доллар против 25,6431 грн за доллар во вторник. Такие данные приведены на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к евро установлен на уровне 28,6364 грн против 28,7587 грн накануне.