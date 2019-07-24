У Зеленского обещают не менять Крым на Донбасс

Политический советник президента Украины Никита Потураев заявил, что Владимир Зеленский никогда не пойдёт на признание Крыма российским в обмен на возвращение Донбасса под контроль Киева.
Об этом он сказал в эфире программы «PRIME:Муждабаєв» на телеканале ATR.
«Зеленский никогда не пойдет на размен Крыма на Донбасс или наоборот. Как это ни назови, это все равно было бы ошибкой. Это было бы предательством граждан Украины, которые сохраняют украинские паспорта, как бы рискованно это ни было в Крыму под оккупацией», — заявил Потураев.
«Для президента это недопустимо, он просто человек совершенно другого типа. Он не приемлет пыток, трусости, слабости. А это все ровно про это», — добавил он
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