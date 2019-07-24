Зеленский встретился с послами G7

В Офисе президента Украины завершилась встреча главы государства Владимира Зеленского с послами стран G7, на которой, в частности, обсуждали борьбу с коррупцией и вопросы энергетики.
«Обсуждали разные темы, не только выборы. Борьбу с коррупцией, взаимодействие антикоррупционных органов между собой, энергетику — разные вопросы», — рассказал агентству «Интерфакс-Украина» информированный источник.
Собеседник оценпил атмосферу встречи как позитивную.
«Это была первая встреча послов G7 с новым президентом, и было важно обсудить ряд вопросов», — сообщил собеседник.
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