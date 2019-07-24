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«Слуга народа» проведет курсы для своих депутатов

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«Слуга народа» проведет курсы для своих депутатов

Партия «Слуга народа» в партнерстве с Киевской школой экономики проведет образовательный интенсив для избранных от этой партии народных депутатов Украины.

«Недельный экспресс-курс, подготовленный лучшими украинскими специалистами, станет первым в серии учебных программ для членов фракции, которая будет реализовываться в течение всего срока работы Верховной Рады 9-го созыва», — отмечается в сообщении партии.

В «Слуге народа» отмечают, что будущие депутаты уже сегодня имеют целый ряд идей и инициатив, направленных на достижение экономического прорыва, роста благосостояния людей, улучшение качества государственного и местного управления, борьбу с коррупцией.

«Цель образовательного интенсива — дать народным избранникам соответствующий набор навыков и компетенций, который позволит воплотить эти инициативы на практике», — указали в партии.

В «Слуге народа» хотят, чтобы новоизбранные депутаты получили необходимый уровень знаний о современном состоянии, проблемах и перспективах различных отраслей экономики и социальной жизни страны; получили глубокое понимание бюджетного процесса и процесса принятия государственных решений; научились строить политические стратегии преобразований, создавать законопроекты; усвоили принципы и техники обсуждения законодательных инициатив с заинтересованными сторонами.

В партии рассчитывают на то, что фракция «Слуги народа» по итогам первого интенсива станет работать как слаженная команда и буквально с первого дня работы Верховной Рады нового созыва предложит для принятия пакеты законопроектов, которых ждут ее избиратели и весь украинский народ.

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В дальнейшем народных депутатов от «Слуги народа» ждут секторальные лекции, семинары, встречи с практиками государственного управления, экспертами и специалистами из разных областей.

«Процесс обучения будет длиться постоянно, чтобы обеспечить качественную профессиональную работу каждого народного избранника», — подчеркнули в партии.

Слуга народа
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Комментарии (1)
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Татьяна Ткачук
Татьяна Ткачук 1 час 4 минуты назад

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