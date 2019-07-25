Нацбанк еще больше укрепил гривну

Национальный банк Украины на четверг, 25 июля 2019 года, укрепил официальный курс гривны на 12 копеек – до 25,5163 грн за доллар против 25,6300 грн за доллар в среду. Такие данные приведены на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к евро установлен на уровне 28,4252 грн против 28,6364 грн накануне.