ЦИК осталось посчитать менее 0,3% протоколов по итогам выборов

Центральной избирательной комиссии Украины осталось обработать менее 0,3% протоколов об итогах голосования на внеочередных выборах в Верховную Раду, свидетельствуют данные на сайте комиссии по состоянию на 8 утра четверга.

После обработки 99,76% протоколов партия президента Владимира Зеленского «Слуга народа» сохраняет лидерство на выборах в Верховную раду, набирая 43,17%, на втором месте идет «Оппозиционная платформа — за жизнь», набравшая 13,02%.

Третье место занимает партия экс-премьера Юлии Тимошенко «Батькивщина» (8,18%), далее идет партия бывшего президента Петра Порошенко "Европейская солидарность«(8,11%), замыкает пятерку партия музыканта Святослава Вакарчука «Голос» (5,83%).

Внеочередные выборы прошли 21 июля. Официальные результаты выборов должны быть обнародованы ЦИК до 5 августа включительно.