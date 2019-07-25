ЦИК осталось посчитать менее 0,3% протоколов по итогам выборов

Центральной избирательной комиссии Украины осталось обработать менее 0,3% протоколов об итогах голосования на внеочередных выборах в Верховную Раду, свидетельствуют данные на сайте комиссии по состоянию на 8 утра четверга.
После обработки 99,76% протоколов партия президента Владимира Зеленского «Слуга народа» сохраняет лидерство на выборах в Верховную раду, набирая 43,17%, на втором месте идет «Оппозиционная платформа — за жизнь», набравшая 13,02%.
Третье место занимает партия экс-премьера Юлии Тимошенко «Батькивщина» (8,18%), далее идет партия бывшего президента Петра Порошенко "Европейская солидарность«(8,11%), замыкает пятерку партия музыканта Святослава Вакарчука «Голос» (5,83%).
Внеочередные выборы прошли 21 июля. Официальные результаты выборов должны быть обнародованы ЦИК до 5 августа включительно.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016