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Как проверить свою кредитную историю и определить, внесены ли вы в черный список

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Как проверить свою кредитную историю и определить, внесены ли вы в черный список

Как проверить свою кредитную историю и определить, внесены ли вы в черный список

Тем, кто регулярно пользуется микрозаймами в МФО организациях жизненно важно знать состояние своей кредитной истории.

Большинство микрофинансовых компаний оформляя кредит онлайн на карту, используют данные Бюро кредитных историй. Информация из этого реестра является одним из ключевых факторов, определяющих решение о выдаче кредита, или отказе.

Кредитная история включает в себя информацию о просрочках по платежам и вашу добросовестность, как плательщика. Соответственно, эта информация поможет вам избежать неприятного общения с коллекторами или длительного судебного разбирательства, если появилась задолженность, о которой вы были не в курсе. Также с ее помощью вы сможете выяснить не попало ли ваше имя в черный список.

Как проверить кредитную историю

Ознакомиться со своей кредитной историей вы можете следующими способами:

Подать запрос в Бюро кредитных историй. П. з ст. 13 закона Украины «Об организации формирования и обращения кредитных историй» разъясняет, что каждый гражданин Украины раз в год имеет право ознакомиться со своей кредитной историей абсолютно бесплатно. После оформления заявки информацию вам отправят заказным письмом, которое выдается заявителю под подпись лично в руки. Следующее обращение в течение года будет стоить 50 гривен.

Также проверить свою кредитную историю возможно, воспользовавшись услугами различных специализированных сайтов. Но в этом случае следует быть бдительным, чтобы не передать свои данные мошенникам. Они, как правило, выдают себя за партнеров УБК.

Еще вы можете узнать всю необходимую информацию с помощью мобильного приложения «Кредитная история» или «Sender». Если вы являетесь клиентом Приват банка, то это можно сделать с помощью приложения Privat24. Но следует заметить, что если в текущем году вы уже заказывали информацию по кредитной истории, то и через приложение повторный запрос будет платным.

За что можно попасть в черный список

Даже если у вас нет задолженностей по кредитам, может случиться так, что вы окажетесь в черном списке. Как результат — вам будут отказывать в выдаче любых кредитов. Вот причины, по которым вы можете оказаться в стоп-списке заемщиков:

  • незакрытая сделка;
  • мошеннические действия по отношению к банку;
  • невыполнения требования досрочного погашения долга в некоторых случаях;
  • попытка взять кредит на третье лицо;
  • самовольное распоряжение залоговым имуществом;
  • нецелевое использование займа.
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