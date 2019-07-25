На Ефремова надели электронный браслет

К экс-главе фракции Партии регионов в Верховной Раде Александру Ефремову, который накануне вышел из следственного изолятора в г.Старобельск (Луганская обл.), применили электронное средство контроля, сообщил его адвокат Евгений Солодко.

«Да, после изменения меры пресечения и выхода из СИЗО браслет надели», — сказал адвокат агентству «Интерфакс-Украина» в четверг.

Как сообщалось, 22 июля Киевский апелляционный суд по ходатайству стороны защиты изменил меру пресечения Ефремову с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест. Ефремов вышел из СИЗО утром 24 июля.

Ефремова задержали по подозрению в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины 30 июля 2016 года в аэропорту Киева. Ему также инкриминируется поддержка самопровозглашенной «ЛНР» и незаконное завладение имуществом «Луганскугля».

Он обвиняется в организации захвата здания Луганской областной государственной администрации весной 2014 года, в пособничестве при захвате здания Управления Службы безопасности Украины в Луганской области, совершении умышленных действий с целью изменения границ территории и государственной границы Украины.

Ему также вменяется организационное и другое содействие созданию и деятельности террористической организации «Луганская народная республика» и государственная измена.