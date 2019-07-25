В МВФ подтвердили намерение прислать в Украину миссию

Миссия МВФ прибудет в Украину для начала переговоров о подписании новой кредитной программы сразу после того, как новое правительство определится с приоритетами своей политики.

Об этом заявил представитель МВФ Джерри Райс во время пресс-конференции в Вашингтоне, передает «Интерфакс-Украина».

«Команда готова вернуться в Киев для продолжения дискуссий после парламентских выборов, как только новое правительство будет способно определиться с приоритетами своей политики», — сказал он.

Райс почти дословно повторил заявление главы миссии Рона ван Родена по итогам ее работы в Украине в мае.

Напомним, что миссия МВФ работала в Украине в мае 2019 года, однако уехала без рекомендаций о выделении очередного транша.

Глава миссии МВФ заявил о ее готовности вернуться в Киев после парламентских выборов и формирования нового правительства.