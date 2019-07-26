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Герус не видит проблем в спецпошлинах на импорт нефтепродуктов из РФ

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Герус не видит проблем в спецпошлинах на импорт нефтепродуктов из РФ

Представитель президента в Кабинете министров Украины Андрей Герус призвал не спекулировать на введении специальных пошлин на поставки дизельного топлива и сжиженного газа из РФ.

«Лучше бы было, если бы бизнесмены, которые одновременно являются и активными политиками, не пытались создавать публичное давление, не пытались дестабилизировать ситуацию на рынке, не пытались избежать уплаты налогов (пошлин) в государственный бюджет», — написал он на своей странице в «Фейсбук».

Герус отметил, что публичные коммерческие заявления Wexler Group, которая является крупнейшим импортером дизтоплива по нефтепродуктопроводу «ПрикарпатЗападтранс», эксплуатирующему участок «Самара-Западное направление», являются нетипичными для трейдинга.

«Видимо, хотели, чтобы все услышали. Услышали. Учитывая, что ранее компания уже публично заявляла, что будет поставлять дизель, но поднимет цены, то видим определенную нестабильность такой публичной позиции. Вероятно, поднять цены не удалось», — добавил он.

Представитель президента сообщил, что в 29 июля в министерстве инфраструктуры Украины будет проведено совещание для координации работы логистики портов и железной дороги, чтобы минимизировать возможность дефицита ДТ на рынке и повышения розничных цен. При этом он отметил, что ряд крупных импортеров уже законтрактовали танкеры с топливом, которые направляются в украинские порты.

«Именно импорт из альтернативных источников будет замещать эти трубопроводные поставки, будет происходить диверсификация. Никакого дефицита не будет, ценовой нестабильности не будет, независимо от новых фейсбук-сообщений компании Wexler. Чем дольше бенефициары трубопроводных поставок будут избегать уплаты налога в украинский бюджет, тем большую долю рынка они потеряют, поскольку соответствующий ресурс будет замещен другими поставками», — резюмировал он.

Ранее Wexler Group заявила, что с 1 августа 2019 года приостанавливает поставки российского дизельного топлива через участок нефтепродуктопровода ООО «ПрикарпатЗападтранс», в связи с тем, что после введения специальных пошлин они стали экономически нецелесообразными.

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Как сообщалось, долгое время предприятие «ПрикарпатЗападтранс», эксплуатирующее проходящий по территории Украины нефтепродуктопровод, находилось в собственности российской «Транснефти».

После длительных судебных разбирательств с украинской стороной по вопросу собственности нефтепродуктопроводов, а также продукта, находящегося в них, «Транснефть» в 2016 году продала «ПрикарпатЗападТранс» швейцарской International Trading Partners AG.

В июне 2018 года народный депутат из фракции «Батькивщина» Игорь Луценко отмечал, что нефтепродуктопровод контролируют компании, связанные с политиком и бизнесменом Виктором Медведчуком.

пошлины, дизтопливо, Андрей Герус
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