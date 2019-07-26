Войти
У Зеленского за страховую медицину, но не прямо сейчас
реформы
У Зеленского за страховую медицину, но не прямо сейчас
В Украине будут вакцинировать взрослых от столбняка и дифтерии
официально
В Украине будут вакцинировать взрослых от столбняка и дифтерии

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

выборы
RSS

ЦИК посчитал 100% электронных протоколов

239
ЦИК посчитал 100% электронных протоколов

В Верховную Раду IX созыва по спискам, согласно результатам обработки Центральной избирательной комиссии 100% электронных протоколов, проходят партии «Слуга народа» (43,16% голосов избирателей), «Оппозиционная платформа — за жизнь» (ОПЗЖ) — 13,05%, ВО «Батькивщина» — 8,18%, «Европейская солидарность» — 8,10% и «Голос» — 5,82%.

Согласно данным на табло ЦИК по состоянию на 9:40, 26 июля, не преодолевают 5%-ный проходной барьер Радикальная партия (4,01%), «Сила и честь» — 3,82%, «Оппозиционный блок» — 3,03%, «Украинская стратегия Гройсмана» — 2,41% голосов.

Партия Шария набирает 2,23% голосов, ВО «Свобода» — 2,15%, «Гражданская позиция» — 1,04%.

Менее 1% набрали Партия зеленых (0,66%), партия «Объединение «Самопомич» (0,62%).

Читайте также: Механик российского танкера рассказал, как их обыскивала СБУ

Согласно закону о выборах народных депутатов Украины, ЦИК устанавливает результаты выборов депутатов в общегосударственном округе и в одномандатных округах не позднее, чем на пятнадцатый день со дня голосования (не позднее 5 августа). Не позднее, чем на пятый день (не позднее 10 августа) со дня установления результатов выборов ЦИК официально обнародует эти данные в газетах «Голос Украины» и «Урядовый курьер» (список избранных депутатов публикуется в алфавитном порядке).

досрочные выборы
Версия для печати
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Пятница, 26 июля 2019
Четверг, 25 июля 2019
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Богдан Данилишин
Богдан Данилишин
председатель Совета НБУ, министр экономики (2007-2010 гг.)

Как менять нашу экономику

Если пустить все на самотек, то придется не только забыть о производстве самолетов или пассажирских вагонов, но и наша страна превратится в импортера продовольствия. Тогда и сомнительный статус «аграрной сверхдержавы», которым справедливо возмущаются украинские промышленники и экономические эксперты, станет недоступной мечтой.
Сергей Гайдай
Сергей Гайдай
политтехнолог

Это не пророссийский реванш – это тотальная жажда расправы и возмездия

Электоральное цунами продолжается. Волна событий катит нас к третьему туру президентских. Недовольство украинскими политиками накопленное за все 28 лет и окончательно оформившееся за последние пять лет президентства Порошенко, отмеченного самым высоким уровнем цинизма и лжи, сделали свое дело - народ хочет перемен. И не просто перемен - радикальных перемен! Таких, что бы с политической карты Украины это цунами смело всех бывших без остатка.
Богдан Данилишин
Богдан Данилишин
председатель Совета НБУ, министр экономики (2007-2010 гг.)

Независимость Центробанка или экономический рост

Экономическая стабильность и экономический рост - не тождественны. Есть немало исследований, посвященных взаимосвязи независимости Центробанка и инфляции, эта тема часто поднимается в отечественных СМИ. Однако, редким гостем наших СМИ является вопрос связи независимости ЦБ и экономического роста. С учетом того, что невысокие темпы экономической динамики Украины волнуют нас все сильнее, предлагаю рассмотреть эту взаимосвязь.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016