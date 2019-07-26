ЦИК посчитал 100% электронных протоколов

В Верховную Раду IX созыва по спискам, согласно результатам обработки Центральной избирательной комиссии 100% электронных протоколов, проходят партии «Слуга народа» (43,16% голосов избирателей), «Оппозиционная платформа — за жизнь» (ОПЗЖ) — 13,05%, ВО «Батькивщина» — 8,18%, «Европейская солидарность» — 8,10% и «Голос» — 5,82%.

Согласно данным на табло ЦИК по состоянию на 9:40, 26 июля, не преодолевают 5%-ный проходной барьер Радикальная партия (4,01%), «Сила и честь» — 3,82%, «Оппозиционный блок» — 3,03%, «Украинская стратегия Гройсмана» — 2,41% голосов.

Партия Шария набирает 2,23% голосов, ВО «Свобода» — 2,15%, «Гражданская позиция» — 1,04%.

Менее 1% набрали Партия зеленых (0,66%), партия «Объединение «Самопомич» (0,62%).

Согласно закону о выборах народных депутатов Украины, ЦИК устанавливает результаты выборов депутатов в общегосударственном округе и в одномандатных округах не позднее, чем на пятнадцатый день со дня голосования (не позднее 5 августа). Не позднее, чем на пятый день (не позднее 10 августа) со дня установления результатов выборов ЦИК официально обнародует эти данные в газетах «Голос Украины» и «Урядовый курьер» (список избранных депутатов публикуется в алфавитном порядке).