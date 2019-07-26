У Зеленского уже придумали, что делать с «телеканалами Медведчука»

Команда Президента Владимира Зеленского имеет план победы на информационном фронте и, в частности, разработала решения относительно телеканалов, которые связывают с председателем политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктором Медведчуком.
Об этом заявил советник президента и кандидат в народные депутаты от партии «Слуга народа» Никита Потураев в эфире «Украинского радио», сообщает «Детектор медиа».
«Если бы не было воли президента, то не были бы разработаны тактические и стратегические шаги (относительно телеканалов, которые связывают с Медведчуком — ред.). А политическая воля есть, она мощная, и я надеюсь, что первые результаты окончательно убедят каждого слушателя, что это не просто декларации, а мы имеем план победы на информационном фронте», — сказал Потураев.
На вопрос о действиях власти в связи с сосредоточением в руках окружения Медведчука информационных телеканалов, Потураев сказал: «Мы уже разработали решения на тактическом уровне, которые можно в ближайшее время принять, а также дорабатываем решения стратегического уровня, ведь необходимо не выборочно бороться, а сделать предупредительные меры — выражаясь военной лексикой „фортификационные сооружения“, чтобы навсегда защитить наше информационное пространство от вражеских вторжений».
В частности, по его мнению, нужно исследовать, откуда берутся деньги на приобретение каналов, «нет ли там следов государства-агрессора».
«Каналы являются убыточными, по меньшей мере — на каждый канал ежемесячно полмиллиона долларов дотаций, то есть на три канала идет, по меньшей мере, полтора миллиона долларов ежемесячно», — отметил советник Президента.
Кроме того, Потураев убежден, что если новой власти не удастся преодолеть эти проблемы, то они «не будут властью, а может, и вообще Украины не будет». По его словам, «информационный яд опаснее вражеской артиллерии; не всегда, но в долгосрочной перспективе — точно так же опасен».
Как сообщалось, соратник Медведчука, народный депутат от «Оппозиционного блока» Тарас Козак является формальным владельцем трех украинских телеканалов: «112 Украина», NewsOne и Zik.
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Якби ще Порошенко в свій час не займався піарною "дипломатією", а боровся по справжньому з ворогами країни, як це повинно бути в час війни, то такі "мертвечуки" не тільки би не мали своїх пропагандистських каналів ворожого впливу, а і самі би вже давно сиділи за гратами, як зрадники, з усіма своїми посіпаками, то і його "ватний електорат" би мовчки сидів по норах, а не підгавкував країні агресору.
Якби ще Порошенко в свій час не займався піарною "дипломатією", а боровся по справжньому з ворогами країни, як це повинно бути в час війни, тог такі мертвечуки не тільки би не мали своїх пропагандистських каналів ворожого вплиау, а і самі би вже давно сиділи за гратами, як зрадники з усіма своїми посіпаками, то і його "ватний електорат" би мовчки сидів по норах, а не підгавкував країні агресору.